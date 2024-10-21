Навальна заявила про готовність стати кандидатом у президенти РФ, але є одне "але"

Вона зазначила, що "не чарівник і не знає секрету", як негайно досягти змін у Росії

Юлія Навальна заявила про готовність балотуватися на посаду президента РФ. Вона назвала обов’язкову умову для цього — повернення до Росії, яке "на жаль, неможливе", зазначила опозиціонерка.

"Моя мета — наблизити і уможливити зміни в країні. Якщо я повернуся до Росії, я піду на вибори кандидатом у президенти", — сказала вона в інтерв’ю ВВС.

На запитання, чи може вона уявити себе політиком, подібним до того, яким був її чоловік, Навальна відповіла позитивно. Вона зазначила, що багато людей її підтримують і вона у відповідь хоче підтримати їх. За словами вдови опозиціонера, хоча багато його прихильників були змушені виїхати з Росії, багато таких людей живуть у РФ.

"Але мільйони залишилися. Вони живуть в умовах сильного тиску і репресій, але мені дуже важливо підтримувати з ними зв’язок", — сказала Юлія.

Однак, додала опозиціонерка, хоча вона готова була б стати кандидатом у президенти Росії, поки Володимир Путін залишається при владі, для неї повернення до Москви "на жаль, неможливе". Навальна нагадала, що не змогла навіть приїхати на похорон чоловіка до свого рідного міста, бо побоювалася арешту. При цьому, за її словами, вона "не чарівник і не знає секрету", як негайно досягти змін у Росії.

"Якщо ти не можеш зробити щось велике відразу, роби щось маленьке щодня, і чим більше людей так чинитимуть, тим швидше настане час змін", — заявила вдова російського політика.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Навальна заявляла, що звичайні українці нібито розуміють, що не всі росіяни налаштовані проти них. Однак, на її думку, і українському уряду не слід забувати про цих людей, оскільки це "не війна Росії, а війна Путіна".