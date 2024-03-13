Политтехнолог рассказал, как Навальный, а теперь Надеждин помогают Путину подтасовать результаты выборов и объяснил, почему они не оппозиция

"Инструмент легитимизации Путина": реалистичная оценка Навального (и теперь его преемника в качестве "либерального лидера" Надеждина) как "действенной оппозиции Путину", "единого противовеса", "борца с режимом" и т.д.

Сейчас идет голосование (до 15.03 — "досрочное", 15-17.03 — обычное) на "выборах Путина". Ранее Навальный, теперь Надеждин в качестве супер-оппозиционной инициативы призвали россиян идти на участки ради "умного голосования" (там сложная система, за кого следует отдавать голос, а за кого нельзя, чтобы ослабить власть).

По факту это сознательная и эффективная работа в интересах Путина, что раньше, что сейчас. Ибо единственное, что обеспечит такая инициатива: так нужную Путину высокую реальную явку. Результаты в ЦИК сделают такие, как следует (и они уже сделаны и подготовлены к обнародованию). А вот явку изобразить труднее, поэтому она должна быть в значительной мере настоящая.

Вот Навальный и остальные "российские антипутинские либералы" и обеспечивают то и дело легитимность результатов Путина высокой реальной явкой за счет "либеральной части общества".

Навальный обеспечивал легитимность Путина как избранного президента с огромной практически абсолютной поддержкой народа всеми силами и от души. Теперь флаг подхватил Надеждин. Теперь он призывает граждан обязательно идти на участки и обеспечивать декоративные 3-7% оппозиции и 100% легитимности Путину. Ибо без Навального и его наследника часть россиян все же избрала бы игнорирование "выборов Путина". Явка была бы меньше. Легитимность геронтократии была бы меньше.

Навальный этого не понимал? Да все он понимал. Но продолжал действовать в пользу российских властей. Вероятно, действительно переоценил их разум и практичность и недооценил инерцию.

Но для нас все это снова подтверждает: Навальный никакой стороной не был "на нашей стороне", никакая он не "жесткая оппозиция путинскому режиму". Ну и не "хороший русский" вплоть до 16 февраля 2024 года.