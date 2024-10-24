"Ашан" наконец-то решил уйти из России: что будет с их магазинами

Переговоры еще продолжаются

Французская сеть супермаркетов "Ашан", которая не ушла с российского рынка, выставила на продажу свою дочернюю компанию в РФ. Это произошло только через 2,5 года после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет Le Figaro. Компания уже получила около десятка предложений насчет своей сети. Она состоит из 230 магазинов в России. Сейчас "Ашан" выбрал двух потенциальных покупателей и вступил в финальную фазу переговоров.

В марте 2022 года гендиректор "Ашана" Ив Клод заявил, что компания не будет уходить с российского рынка, несмотря на обвинения в финансировании РФ. Он тогда отметил, что компания якобы хочет сохранить сотрудников и "обеспечивать свою основную миссию — кормить население и Украины, и России".

Следует отметить, что на Россию приходится 10% мировых продаж "Ашана". По словам гендиректора компании, в случае выхода из РФ без работы останутся 30 тысяч человек, из них 40% — сотрудники и акционеры.

Российское подразделение "Ашану" работает автономно с 2022 года, а материнская компания за это время не получала от российского юрлица дивидендов. Дочерняя компания в РФ по итогам 2023 года снизила выручку на 4,7%, а чистая прибыль сократилась до 460,2 млн рублей с 4,7 млрд рублей.

Напомним, компания "Aшан Украина" объявила о закрытии своих магазинов в Запорожье и Кривом Роге с 3 марта 2024 года. Причиной тому стало окончание договора аренды помещений, где расположены гипермаркеты.