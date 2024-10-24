"Ашан" нарешті вирішив піти з Росії: що буде з їхніми магазинами

Переговори ще тривають

Французька мережа супермаркетів "Ашан", яка не пішла з російського ринку, виставила на продаж свою дочірню компанію у РФ. Це сталося лише через 2,5 роки після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України

По це пише Le Figaro. Компанія вже отримала близько десятка пропозицій щодо своєї мережі. Вона складається з 230 магазинів у Росії. Зараз "Ашан" вибрав двох потенційних покупців і вступив у фінальну фазу переговорів.

У березні 2022 року гендиректор "Ашану" Ів Клод заявив, що компанія не йтиме з російського ринку, попри звинувачення у фінансуванні РФ. Він тоді зазначив, що компанія нібито хоче зберегти співробітників та "забезпечувати свою основну місію — годувати населення й України, і Росії".

Варто зазначити, що на Росію припадає 10% світових продажів "Ашану". За словами гендиректора компанії, у разі виходу з РФ без роботи залишаться 30 тисяч людей, з них 40% — співробітники та акціонери.

Російський підрозділ "Ашану" працює автономно з 2022 року, а материнська компанія за цей час не отримувала від російської юрособи дивідендів. Дочірня компанія у РФ за підсумками 2023 року знизила виторг на 4,7%, а чистий прибуток скоротився до 460,2 млн рублів з 4,7 млрд рублів.

Нагадаємо, компанія "Aшан Україна" оголосила про закриття своїх магазинів у Запоріжжі та Кривому Розі з 3 березня 2024 року. Причиною цього стало закінчення договору оренди приміщень, де розташовані гіпермаркети.