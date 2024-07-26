Укр

Киевлянин получил 5 лет тюрьмы за кражу в Ашане, но есть нюанс

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Пытался вынести товар, но попался на охранника
Пытался вынести товар, но попался на охранника. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мужчина признался, что совершил преступление из-за тяжелого финансового положения

В Киеве прошел суд над мужчиной, который пытался незаконно вынести товар из супермаркета. Общая сумма украденного составила 1253 гривен.

Об этом идет речь в приговоре Святошинского районного суда Киева. Воровство мужчина совершил в апреле 2023 года в гипермаркете "Ашан-Сосниных".

Там злоумышленник пытался похитить оптическую мышку, комплект мобильных триггеров, беспроводные наушники, кабель, несколько лампочек и два антиперспиранта. Своровав товар, он спрятал его в рюкзак и направился к выходу из магазина, однако его остановил охранник.

Мужчине инкриминировали ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — похищение чужого имущества (кража), совершенное в условиях военного положения.

Во время судебного заседания злоумышленник объяснил, что совершил преступление из-за отсутствия средств, у него при себе было всего 500-600 гривен. Он не мог обеспечить себя необходимыми вещами потому и решил тайно их вынести. Мужчина рассказал, что с начала войны на работе сократили зарплату и гражданин получает всего 2,8 тысячи гривен в месяц.

Судья назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытательным сроком в 2 года. Мужчина должен в течение этого периода не совершить нового правонарушения и выполнять возложенные на него обязанности.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина, который во время застолья грабил собутыльников, получил срок. В мае этого года 42-летний киевлянин обокрал в разные дни мужчину и женщину в Соломенском районе столицы.

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#Суд #Кража #Новости Киева #Ашан