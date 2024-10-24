Винні всі, окрім РФ: Путін видав чергові нісенітниці про мир в Україні (відео)

Путін знову розповів казки про мир в Україні та "чесність" Трампа"

Президент РФ Володимир Путін зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні та світової політики. Він традиційно звинуватив Захід у всіх проблемах та заявив про "успіхи" російської армії. Путін також вважає, що Дональд Трамп "щиро хоче врегулювати конфлікт".

Про це та багато іншого російський диктатор заявив під час виступу на саміті BRICS, який відбувається в Казані. Переповідаємо головні заяви російського президента.

Про що говорив Путін: головні тези

Путін заявив, що всі країни BRICS прагнуть якнайшвидшого завершення війни в Україні мирними засобами. За його словами, Китай та Бразилія вже виступили з такою ініціативою на Генеральній Асамблеї ООН, яку підтримали багато країн-учасниць. Путін також сказав, що помічник Ердогана передав йому нові пропозиції щодо мирних переговорів з Україною. Російський президент нібито дав згоду на ці переговори, але Зеленський від них відмовився.

Говорячи про ситуацію на фронті, очільник Кремля стверджує, що російські війська просуваються на всіх ділянках бойового зіткнення. Він звинуватив західні країни у постачанні зброї Україні та заявив про "пряму участь військових НАТО у конфлікті".

Путін традиційно згадав події 2014 року, назвавши їх "державним переворотом" та звинувативши у нинішній ескалації. За його словами, "загрожувати Росії безглуздо", оскільки це лише "підбадьорює" її.

Щодо майбутніх відносин з США, російський диктатор заявив, що все залежатиме від майбутньої адміністрації. Він також додав, що "вірить у щирі наміри Трампа врегулювати конфлікт в Україні". А щодо української політики, то він сказав, що "скасування військового стану в Україні призведе до необхідності виборів, українська влада до цього не готова".

Путін прокоментував і ситуацію на Близькому Сході, де також йде війна, зазначивши, що Росія стратегічно нічого не виграє від ескалації в цьому регіоні.

Очільник Кремля також звинуватив західні країни у створенні "хаосу", наголосивши, що це наслідок їхньої політики. За його словами, "у діях країн Заходу немає жодної справедливості".

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Зеленський жорстко проїхався по ООН і саміту БРІКС. Він звертався зокрема до "міжнародної бюрократії" та політичних лідерів.