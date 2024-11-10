Россия собрала 50 тысяч солдат для штурма Курской области — The NYT

Ожидается, что россияне понесут огромные потери

Россияне при поддержке солдат КНДР готовятся провести атаку на подконтрольные Украине территории Курской области. Для этого они собрали группировку численностью примерно в 50 тысяч человек.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. Отмечается, что россияне смогли собрать силы, не выводя войска из востока Украины.

В то же время в Украине уже были сделаны заявления о том, что атака российско-северокорейских сил произойдет в ближайшие дни. В Пентагоне отмечают, что войска КНДР экипированы в российскую форму и оснащены российским вооружением, однако скорее всего будут действовать в составе своих подразделений и в качестве легкой пехоты без поддержки тяжелой техники.

Американские чиновники считают, что украинцы успешно окопались в Курской области, а потому выбить их оттуда будет очень непросто. Поэтому ожидается, что войска РФ и КНДР понесут тяжелые потери, сопоставимые с потерями на востоке Украины.

Также неясно разрешил ли Ким Чен Ын своим войскам действовать непосредственно на территории Украины или же их цель сводится исключительно к поддержке российской армии на российской территории. Это может быть важным, поскольку россияне могут попытаться вторгнуться в Сумскую область, если достигнут успеха в Курской.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос говорит, что у войск КНДР очень мало опыта в реальных боевых действиях, но они хорошо организованы, а их дисциплина выше, чем у россиян. Кроме того, они моложе и в лучшей физической форме, чем многие российские контрактники.

Как сообщалось ранее, россияне обучают новую группу иностранных наемников на территории временно оккупированного Крыма. В основном речь идет о выходцах из африканских стран и Кубы.