Выступала против Евромайдана и была кумой Лорак и Киркорова: как выглядит могила экс-нардепа Бережной

Политик появлялась на пропагандистских телеканалах и имела антиукраинскую риторику

Ирина Бережная — скандальная пророссийская народный депутат от Партии регионов, прославившаяся антиукраинскими заявлениями. Политик погибла в аварии на побережье Адриатического моря в 2017 году.

"Телеграф" расскажет больше о пути Бережной к депутатству, а также покажет ее могилу.

Что известно об Ирине Бережной

Женщина родом из Луганской области. Осваивала правоведение в Киевском университете имени Тараса Шевченко, а также училась в Национальной академии управления при Президенте Украины. Одно время женщина занималась научной деятельностью. В частности, защитила диссертацию и стала доктором философии по праву.

Стажировалась в Государственной комиссии ценных бумаг и фондового рынка и нескольких столичных нотариальных конторах. Впоследствии же начала собственную нотариальную практику, получив соответствующую лицензию.

В 2007 году стала народным депутатом от Партии регионов. Также вошла в Комитет Верховной Рады по правосудию. Нардеп рассматривала реформирование нотариата, судебной системы и корпоративного права.

Фото из сети

Параллельно Бережная активно участвовала в светских мероприятиях, посещала различные ток-шоу, а также работала юристом популярного телешоу "Танцы со звездами". Еженедельно она объявляла результаты голосования зрителей, отвечая за их точность. Была ведущей юридической радиопрограммы "Ваше право с Ириной Бережной" на радио "ЭРА".

В 2012 году снова попала в Верховную Раду. Народная избранница поддерживала законопроект "Об основах государственной языковой политики", укреплявший статус русского в Украине. В то же время, входила в Комитет по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС и высказывалась о важности реформирования судебной и правовой системы.

Поддерживала беглого президента Виктора Януковича, а Майдан называла государственным переворотом. А в 2014 году не баллотировалась в парламент, поскольку считала выборы незаконными, потому что в них не участвовали жители Донбасса и Луганской области. Также была подругой пророссийского депутата Нестора Шуфрича.

Фото из фейсбука Бережной

Бережная выступала против декоммунизации, дубляжа фильмов на украинском языке, не признавала аннексию Россией Крыма и их вооруженную агрессию на Донбассе. После событий Майдана перебралась в страну-оккупанта и посещала пропагандистские шоу. Выступала против вступления Украины в ЕС, хотя часто ездила отдыхать за границу.

Также у Бережной были близкие подруги в шоу-бизнесе. Она стала кумой Ани Лорак, путиниста Филиппа Киркорова, а также дружила со Светланой Лободой.

Фото из фейсбука Бережной

Фото из фейсбука Бережной

Как умерла Ирина Бережная

Бывший народный депутат погибла в августе 2017 года в Хорватии. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие. Водитель перевозил Бережную вместе с восьмилетней дочерью, но не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина и Ирина погибли, а ребенок получил незначительные травмы.

Прощание с Ириной Бережной прошло на территории Киево-Печерской лавры. А похоронили экс-нардепа на закрытом Зверинецком кладбище в Киеве.

Фото Александра Вилкула

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