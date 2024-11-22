Действительно ли РФ может атаковать Верховную Раду: что говорят эксперты

Россия вряд ли рискнет ударить по Совету

Разведка США предоставила Украине информацию о возможных планах России нанести удар по зданию Верховной Рады Украины. В этой связи заседание парламента, которое было запланировано на пятницу, 22 ноября, отменили. Эксперты рассказали, действительно ли есть риск того, что РФ ударит по зданию ВР.

Военный эксперт Кирилл Сазонов отмечает, что такой сценарий маловероятен из-за отсутствия стратегической ценности. По его словам, даже в случае атаки система государственного управления продолжит функционировать, поскольку президент и главнокомандующий сохранят свои полномочия. "Удар России по ВРУ – маловероятен, но Запад отреагирует жестко, если это произойдет", – говорит Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Народный депутат Александр Федиенко подтвердил отмену заседания и подчеркнул, что большинство парламентариев сейчас работают в своих округах или оказывают помощь военным. Он подчеркнул, что России все равно придется вести переговоры с легитимно избранными властями Украины, поэтому, по его мнению, Россия не рискнет ударить по Раде.

Ситуацию также прокомментировал нардеп Ярослав Железняк. Народный избранник сообщил, что в повестке дня не планировалось важных голосований, поэтому в том, что заседание отменили, нет ничего страшного. Предусматривалось только выступление Министерства иностранных дел по реализации внешней политики Украины в условиях военного положения.

Ранее "Телеграф" также писал, что Россия предупредила США об ударе межконтинентальной ракетой. Согласно международным договорам, РФ должна сообщить о пуске и его направлении.