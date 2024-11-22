В ответ на действия РФ. США пересмотрят свою стратегию ядерного сдерживания

Америка обеспокоена происходящим в мире

Министерство обороны США пересматривает подходы к ядерному сдерживанию на фоне растущего ядерного потенциала Китая и России. В Пентагоне обеспокоены тем, что "многочисленные ядерные противники" могут открыто бросить вызов безопасности США, их союзников и партнеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. По мнению высокопоставленных американских министров, сегодня тактика сдерживания уже не является универсальным решением.

"Сейчас мы живем в мире, где сталкиваемся с многочисленными ядерными конкурентами, многочисленными государствами, которые наращивают и модернизируют свои ядерные арсеналы, а также, к сожалению, отдают приоритет роли ядерного оружия в своих стратегиях национальной безопасности", — заявил заместитель помощника министра обороны по ядерной политике и противодействию оружию массового поражения Ричард С. Джонсон.

Среди основных факторов, которые подталкивают США к пересмотру стратегии ядерного сдерживания, являются не только возросший ядерный потенциал Китая и России, но и возможное отсутствие международных соглашений о контроле над ядерными вооружениями после февраля.

Так, Министерство обороны в сотрудничестве с Национальным управлением по ядерной безопасности США уже предприняло шаги по наращиванию потенциала в целях усиления ядерного сдерживания.

Среди ключевых решений можно выделить:

модернизация гравитационной бомбы B61-13, которая доставляется самолетами и станет улучшенной версией предыдущей модели;

превидение в режим повышенной готовности подводных лодок класса "Огайо" третьего поколения, оснащенных ядерным оружием и энергетической установкой.

Кроме этого отмечается, что тактика сдерживания сама по себе не решит стратегические опасности и уже не является универсальным решением. Для снижения стратегических угроз необходимо также уделять внимание контролю над вооружениями и предотвращению ядерного распространения.

Именно поэтому США продолжают адаптировать свою стратегию, чтобы обеспечить безопасность и надежность ядерного сдерживания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Он подписал основы госполитики ядерного сдерживания. Отмечается, что теперь "ядерка" может быть применена, в частности, в случае достоверных данных о массовом пуске БпЛА и ракет в Россию.