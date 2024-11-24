Северокорейцев буквально поглотила сеть

Северокорейские солдаты, присоединившиеся к армии оккупантов РФ в войне против Украины, впервые в жизни получили доступ к нормальному интернету. Очевидно, это стало для них настоящим открытием: по данным из открытых источников, они массово смотрят порно и проводят время в чат-рулетках, прося женщин показать обнаженную грудь.

Об этом сообщил британский журналист Financial Times Гидеон Рахман, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что солдаты КНДР буквально "наедаются" таким контентом. Ведь раньше у них не было такой возможности. Украинское издание "Думская" предложило способ, как можно воспользоваться этой слабостью врага.

"Северокорейских солдат, которые приперлись в Украину, просто поглотила сеть интернет. Вот это видео недавно разлетелось пабликами, где два северокорейца присоединились к онлайн-общению в чат-рулетке", — рассказывает журналистка издания.

Чат-рулетка – это онлайн-платформа для видеообщения, где случайные пользователи со всего мира могут выбирать, с кем пообщаться. Общение происходит в формате видеочата, где участники могут перейти к следующему собеседнику одним нажатием кнопки. Этот сервис стал популярен среди людей, которые ищут развлечений или новых знакомств.

Примечательно, что зависимость врага от интернет-развлечений стала возможной из-за жесткого контроля доступа к информации в самой Северной Корее, где все онлайн-ресурсы регулируются властями, а глобальный интернет практически недоступен. Итак, проявив возможности современного мира, солдаты из КНДР не могут сдержать своего любопытства и становятся жертвами сети.

"Так может украинцам следует придумать свою программу для северокорейцев? Отказывайся от сотрудничества с Россией, от оружия и тебя ждет изготовление эксклюзивного порноконтента на заказ, исходя из пожеланий и фантазий", — отметила журналистка.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ нанесли удар по войскам Ким Чен Ина. Инцидент произошел в Курской области.