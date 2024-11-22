Еще на одном направлении появились военные КНДР: военный рассказал детали

Враг ожидает благоприятных погодных условий, чтобы начать штурмовые действия

На Харьковском направлении фиксируют присутствие военных из Северной Кореи в составе российских войск. Они разделяются на подразделения и даже производят на передней линии небольшое накопление.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак с позывным "Шерифом". По его словам, враг ожидает благоприятных погодных условий, чтобы начать штурмовые действия с привлечением данных подразделений.

"Видимо, уже будут пробовать проводить штурмовые действия, ждут соответствующей погоды", – сказал Кишак.

Также он добавил, что российские войска по-прежнему делают ставки на мясные штурмы без привлечения большого количества танков.

"Техника которая у них осталась это пару танков недожженных и мотоблоки. Другой техники я не вижу. Конечно, есть пикапы, которые каждый день на Харьковском направлении мы сжигаем включительно с другими подразделениями. Но такой массированной техники, как это сейчас происходит на Куп'янском или на Торецком направлении, я не вижу", – подчеркнул командир.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что солдаты КНДР присоединились к боевым действиям на одном из горячих направлений.