Общественный и политический деятель, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош о ядерном ударе РФ

Друзья мои, у меня много вопросов относительно крайнего вражеского удара по Днепру баллистической ракетой средней дальности…

Отвечаю: главное, не паниковать, а дальше, каждый на своем месте, бороться за Украину…

Мы уже много лет противостоим оркам, и запас крепости у нас еще велик. Даже если сценарий Войны будет худшим, мы всегда будем способны победить извечного врага…

Конечно, нам всем нужно готовиться к самому худшему — ядерному удару… (Изучать и планировать все, что с этим связано, создать конкретный алгоритм действий)

Но даже использование ядерного оружия не заставит украинцев стать рабами недоимперии!

Мы должны и будем воевать до последнего россиянина!

Это не мы пришли на чужую землю, а они.

Потому что мы — нация свободных вооруженных людей, а не безмолвное быдло, как они.

Ибо с нами Бог и Силы обороны Украины, а с ними — сатана и орды орков.

Поэтому придет время – победим обязательно.

Источник: пост Яроша в Facebook