Даже ядерное оружие не поможет России покорить украинцев - Дмитрий Ярош
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Общественный и политический деятель, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош о ядерном ударе РФ
Друзья мои, у меня много вопросов относительно крайнего вражеского удара по Днепру баллистической ракетой средней дальности…
Отвечаю: главное, не паниковать, а дальше, каждый на своем месте, бороться за Украину…
Мы уже много лет противостоим оркам, и запас крепости у нас еще велик. Даже если сценарий Войны будет худшим, мы всегда будем способны победить извечного врага…
Конечно, нам всем нужно готовиться к самому худшему — ядерному удару… (Изучать и планировать все, что с этим связано, создать конкретный алгоритм действий)
Но даже использование ядерного оружия не заставит украинцев стать рабами недоимперии!
Мы должны и будем воевать до последнего россиянина!
Это не мы пришли на чужую землю, а они.
Потому что мы — нация свободных вооруженных людей, а не безмолвное быдло, как они.
Ибо с нами Бог и Силы обороны Украины, а с ними — сатана и орды орков.
Поэтому придет время – победим обязательно.
Источник: пост Яроша в Facebook
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