Он считает, что Запад якобы "перестал думать о нанесении стратегического поражения РФ"

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что РФ категорически отвергает вариант заморозки войны против Украины. Пособник главы РФ Владимира Путина цинично добавил, что "Россия хочет установления твердого мира вокруг Украины на годы вперед".

"Такие дискуссии в западных столицах связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит российской армии", — цитируют росСМИ слова Нарышкина.

Он добавил, что Запад якобы "перестал думать о нанесении стратегического поражения РФ". По словам Нарышкина, теперь западные страны будто бы обеспокоены "сохранением в Киеве русофобского режима".

Напомним, на днях пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не заинтересована в заморозке конфликта с Украиной и все изначальные цели так называемой "СВО" должны быть обязательно достигнуты. При этом президент РФ якобы готов вступать в переговоры по Украине.

Как сообщал "Телеграф", The Guardian пишет, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может начать переговоры с Россией по окончанию войны в Украине на условиях Владимира Путина. При этом он может потребовать у Кремля выполнить одно условие — если Россия откажется от своих контактов с Китаем.