В Кремле рассказали, пойдет ли Путин на заморозку войны в Украине

В Москве не собираются отказываться от своих первоначальных планов

Российская Федерация не заинтересована в заморозке конфликта с Украиной и все изначальные цели так называемой "СВО" должны быть обязательно достигнуты. При этом президент РФ якобы готов вступать в переговоры по Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга. Так он прокомментрировал материал Reuters о том, что Путин готов обсудить с президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине.

"Президент действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам. Президент также уже говорил и о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет, нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны" — заявил Песков.

Однако, по его словам, ни о каких территориальных уступках речь идти не может.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что заморозка конфликта по линии фронта для Кремля неприемлема. Они могут пойти на переговоры только в том случае, если будут выполнены изначальные требования Москвы и учтены "новые территориальные реалии".

Речь, в частности, идет о внеблоковому статусе Украины и ее отказе от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

При этом на днях президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Отмечается, что теперь "ядерку" могут применить, в частности, в случае достоверных данных о массовом пуске БпЛА и ракет на Россию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США назвали два условия, при которых Путин может прекратить боевые действия. Одно из них касается состояния российской армии.