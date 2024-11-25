Границ 1991 года недостаточно: Ющенко о составляющих победы Украины, приходе Трампа и переговорах с РФ

Победой будет развал того зла, которое называется "путинская Россия", считает третий президент Украины

На днях Украина отметила 20-летие Оранжевой революции – исторического события, которое кардинально изменило вектор движения страны в направлении интеграции в семью европейских народов. Впрочем, колониальное прошлое не желает отпускать Украину из своих липких "объятий", и война, развязанная кремлевским диктатором, тому подтверждение.

Что изменит на российско-украинском фронте приход Трампа в Овальный кабинет, где недорабатывает Запад и возможны ли переговоры с РФ? Об этом в блицнтервью "Телеграфу" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

– Виктор Андреевич, очень много ожиданий, что приход Дональда Трампа в Белый дом все изменит и в Украине наступит мир. Эти надежды напрасны или нет? Каково ваше мнение?

– Я думаю, что, во-первых, многое будет зависеть от того, какую солидарность будет демонстрировать нация и дальше в вопросе московской войны.

– Эта солидарность у нас сейчас есть?

– Я убежден, что эти 11 лет [войны] показали, что на самом деле украинская нация может говорить одним голосом. Она может совершать, формировать сопротивление. Мы обладаем тем мужеством, которое, возможно, не каждая европейская нация может продемонстрировать. Это с точки зрения национальной части ответа.

С другой стороны, надо понимать, что война, которая ведется, это война далеко не только против Украины. Это война против мира. Это война против мировой демократии, старой Европы, против Запада как такового, как политической категории. Поэтому прав тысячу раз был Черчилль, который говорил: "Дайте оружие. Все остальное мы сделаем сами". Прав президент Зеленский, когда повторял эти слова. Если Запад не так долго будет решать программу помощи не только Украине, но и своей национальной политике безопасности, мы врага одолеем.

– А в чем сейчас проблема с Западом в этом контексте?

– Нам нужно только больше [оружия], скорее и с гораздо более простой коммуникацией. И мы добьемся победы.

– Вы несколько раз встречались с Путиным. Какие ваши впечатления? Возможны ли конструктивные мирные переговоры с РФ или этого никогда не произойдет?

– Чтобы быть честными, мы должны сначала прийти к единому национальному пониманию формата победы. Я бы хотел, чтобы мы сейчас говорили не о мире, а о победе, потому что мир – это дефиниция финальная, результативная. После поражения тоже бывает мир. Мир бывает и после победы. Какой мир вы выбираете? Очевидно, мы выбираем мир победы. Поэтому давайте сконцентрируемся на том, какое у нас видение категории победы.

– В таком случае, что такое победа для нас? Как вы это видите?

– Здесь открываются несколько нюансов. Очевидно, что для Украины победа – это выход на национальную границу. Но если мы только на хуторе Михайловском (пункт контроля на северной границе с РФ. — Ред.) остановимся в определении дефиниции победы, то, я думаю, что мы нечестно и неправдиво дадим ответ на вопрос победы. Победа состоит в том, что наряду с возвращением суверенных территорий не должен сохраниться тот режим, который представляет угрозу для сегодняшнего поколения или для завтрашнего.

– Какие для этого вы видите перспективы?

– Я сомневаюсь, что Россия способна демократическим путем установить современный строй. Я не верю в это демократическое движение. Я верю в то, что там несколько десятков коренных народов, которые глубоко осознали свое национальное видение, сохранили свой язык, имеют свою национальную церковь, культуру. В конце концов, вечный сон о мечте иметь свое независимое государство у нескольких десятков коренных народов, проживающих на территории России, еще не потерян.

Национальные движения сегодня, кстати, очень солидарны в нашем военном сопротивлении против РФ. Они же сформировали соответствующие батальоны, воюющие на нашей стороне. Самым убедительным будет развал того зла, которое называется "путинская Россия".