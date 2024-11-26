Він вважає, що Захід нібито "перестав думати про завдання стратегічної поразки РФ"

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що РФ категорично відкидає варіант заморожування війни проти України. Посібник глави РФ Володимира Путіна цинічно додав, що "Росія хоче встановлення твердого миру навколо України на роки вперед".

"Такі дискусії у західних столицях пов’язані з тим, що стратегічна ініціатива на полі бою повністю належить російській армії", — цитують росЗМІ слова Наришкіна.

Він додав, що Захід нібито "перестав думати про завдання стратегічної поразки РФ". За словами Наришкіна, тепер західні країни нібито стурбовані "збереженням у Києві русофобського режиму".

Нагадаємо, днями прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не зацікавлена у заморожуванні конфлікту з Україною і всі початкові цілі так званої "СВО" мають бути обов’язково досягнуті. При цьому президент РФ нібито готовий розпочинати переговори щодо України.

Як повідомляв "Телеграф", The Guardian пише, що новообраний президент США Дональд Трамп може розпочати переговори з Росією після закінчення війни в Україні на умовах Володимира Путіна. Ппри цьому він може вимагати у Кремля виконати одну умову — якщо Росія відмовиться від своїх контактів з Китаєм.