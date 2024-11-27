У Москві заявили про наявність "суперзброї" та готовність її застосувати: обурилися навіть z-патріоти

У Москві кажуть, що не вони розпочали ескалацію

У Росії продовжують нагнітати істерію після дозволу Україні бити по території РФ західними ракетами. Там заявили про наявність у розпорядженні ЗС РФ "суперзброї", проте навіть у z-спільноті такі повідомлення сприйняли з неабиякою часткою скептицизму.

Про російське "вундерваффе" заявила речник Ради Федерації Валентина Матвієнко. За її словами, у Росії "є засоби, у тому числі суперзброя, щоб дати відчутну і невідворотну відповідь" у разі можливої агресії.

Російські пропагандисти пишуть, що таким чином політик прокоментувала запуск російської ракети "Орєшнік". Мабуть, саме її Матвієнко назвала такими гучними словами.

Вона також нагадала слова Путіна про те, що відповідь на "агресію" на адресу Росії завжди буде і що нібито не Москва почала ескалацію, але вона змушена на неї відповідати.

Варто зазначити, що в z-спільноті ця заява не викликала вау-ефекту. Там кажуть, що такі заяви виглядають "жалюгідними".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Капустіним Яром перекрили повітряний простір.