Как выглядит ракета "Орешник", которой ударили по Днепру, появились новые фото обломков

Фото обломков распространяются в СМИ и соцсетях

В воскресенье, 24 ноября, в средствах массовой информации стали появляться новые фото, вероятно, ракеты "Орешник", которой россияне ударили по Днепру 21 ноября.

Об этом сообщил в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко. Также он опубликовал фото обломков.

Один из фрагментов очень сильно похож на обломок, который был найден 21 ноября. "Телеграф" тогда сообщал, что на Западе не подтвердили удар по Днепру именно межконтинентальной баллистической ракетой.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Владимир Путин в своем обращении к россиянам в тот же день заявил, что была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

Путин добавил, что сбить эту ракету в настоящее время "невозможно" — сама ракета, по его словам, якобы способна атаковать цели со скоростью 2-3 км в секунду. Он также заявил, что Россия якобы будет "предлагать мирным жителям заранее покинуть опасную зону во время применения данных ракет".

Ранее "Телеграф" сообщал, что удар ракетой "Орешник" по Днепру является частью стратегии главы Кремля Владимира Путина к предстоящим мирным переговорам.