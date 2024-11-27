Рубль грохнулся до минимума за два года. Яркие мемы

Валюта России продолжает проседать на фоне санкций из-за вторжения в Украину

Российский рубль приблизился к антирекорду впервые с 2022 года, когда началась полномасштабная война против Украины. На межбанковском международном валютном рынке Forex доллар стоит 110,12 рублей.

Об этом сообщил в Facebook российский публицист Андрей Никулин. Он добавил, что евро на том же "Форексе" стоит уже 115 рублей.

Никулин также раскритиковал российское правительство за заявления о том, что "ситуация под контролем".

" "Доллар раздувается перед тем, как лопнуть" — ждем вечером это объяснение от казенных пропагандистов", — с иронией прокомментировал он текущую ситуацию в российской экономике.

Между тем издание Reuters пишет, что падение рубля усугубляется более чем 20% падением фондового рынка в этом году. Это происходит по причине того, что инвесторы переводят свои сбережения из акций в депозиты — они предлагают проценты выше базовой ставки центрального банка в 21%.

Кроме того падение рубля подстегивает инфляцию которая превысит прогнозы Центробанка РФ на этот год. Это идет вразрез с ужесточением монетарной политики регулятора: с 2003 года базовая процентная ставка находится на самом высоком уровне.

В то же время соцсети разразились яркими мемами на тему падения рубля.

Как сообщал "Телеграф", глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что российская экономика уже вышла на опасный рубеж, когда нехватка ресурсов может спровоцировать серьезное падение.