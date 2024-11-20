ГУР устроило масштабный сбой в работе российских банков

Киберспециалисты ГУР атаковали один из российских банков, в его работе произошел сбой

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины в очередной раз атаковали российский финансовый сектор, задействованный в обеспечении оккупационной армии.

Об этом ГУР сообщило "Телеграфу". В этот раз под удар попал "МТС-Банк", в работе которого со вчерашнего дня произошел масштабный сбой.

Как сообщают источники в украинской разведке, против банка была развернута мощная DDOS-атака, приведшая к блокированию работы сервисов банка, невозможностью воспользоваться онлайн-приложениями учреждения, перебоями в работе платежных систем.

Пользователи жаловались на невозможность воспользоваться мобильным приложением банка (отсутствует доступ и исчезают личные данные пользователей в приложении), перевести средства, снять наличные с банковских счетов/карт, пополнить счет и произвести оплату за услуги.

Онлайн-банкинг "МТС-Бизнес" также не работает, что влияет на бизнес-рынок и предоставление/оплату услуг. Единичные случаи хаотического списания средств со счетов клиентов банка также фиксируются в открытых источниках. В то же время, клиентская поддержка банка отрицает факт внешней атаки, а комментарии недовольных пользователей оперативно удаляют из онлайн-ресурсов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские хакеры парализовали работу российских государственных предприятий. Среди них – сайт московского метро, РЖД и МВД России.