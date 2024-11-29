В России случился новый "ракетопад". Где в этот раз нашли обломки (фото)
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Подобные инциденты случаются не впервые
После недавней массированной ракетной атаки на Украину на территории РФ нашли упавшую ракету. Это произошло в Калмыкии.
Об этом сообщает российский Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". Отмечается, что осколки, похожие на части крылатой ракеты Х-101, были обнаружены в Ики-Бурульском районе республики.
Также сообщается, что местные жители регулярно сообщают о падениях, в том числе неразорвавшихся ракет. После этого осколки взрывают в степи специалисты. Ранее о падении частей ракеты сообщалось в феврале 2023 года.
Россия запускает по Украине ракеты с самолетов из района Каспийского моря. Таким образом маршрут полета ракет походит над Калмыкией.
Ранее местные жители сообщали в соцсетях, что сначала российские власти внушали, что это якобы были беспилотники. Позже они перестали скрывать, что это ракеты и стали ликвидировать их на месте.
Что известно о Калмыкии
Официально она называется Республика Калмыкия. Это субъект РФ, республика в её составе. Входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района. Столица — город Элиста.
Граничит на юге с Республикой Дагестан, на юго-западе — со Ставропольским краем, на западе — с Ростовской областью, на северо-западе — с Волгоградской областью, на востоке — с Астраханской областью.
Напомним, 19 ноября в селе Быковка Яковлевского района Белгородской области российская бомба попала в здание школы. 250-килограммовый снаряд "нештатно сошел" с самолета.