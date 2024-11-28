Пока атаковали Украину, сами остались без воды и света: в России масштабный коллапс (видео)

Села еще не успели откопать от предыдущего циклона, а их снова засыпало

Снежная стихия парализовала жизнь в Тверской области. Из-за атмосферного циклона более 10 тысяч человек остались без базовых коммунальных услуг.

Повседневная жизнь в Калининском округе Тверской области остановила снегопад. Жители 306 сел оказались в критической ситуации без электроэнергии, водоснабжения и возможности использовать технику. Впрочем, похоже, никто не спешит им идти на помощь. Жители самостоятельно закупают бензин для генераторов у перекупщиков с доставкой.

Местная администрация признает сложность ситуации и несостоятельность своими силами справиться с последствиями непогоды. Руководство округа планирует обратиться за помощью к областному губернатору. Больше всего страдают многодетные семьи и люди с инвалидностью.

МНР России перед тем предупреждало о надвигающихся на область сильных снегопадах, хотя некоторые села еще не успели "откопать" от предыдущего циклона. Самая сложная ситуация сложилась в селе Чуприяновка, где возобновление электроснабжения ожидается не раньше 3 декабря. Это значит, что люди вынуждены будут жить без света и элементарных удобств не менее недели.

Где расположена Тверская область в России

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что матушка-природа кармически поработала в России. Там то потоп, то снегопад.