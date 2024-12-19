У Путина не двигается половина лица? На последних видео с ним заметили немало странных деталей

Вопросы возникли и к рукам, и к дикции

Во время прямой линии главы России Владимира Путина в его мимике и движениях заметили несколько странных вещей. А еще он периодически кашлял, имел проблемы с произношением слов.

В сети уже появилось немало видео, где видно, что левая нижняя часть лица у Путина плохо работает. Когда он что-то говорит — левая верхняя губа почти не двигается, она словно онемела.

К тому же активно лидер РФ жестикулирует только правой рукой, а левая лишь иногда поднимается или просто лежит на столе. Причин такому поведению может быть много, но вероятнее всего это вопросы здоровья и нарушения иннервации частей тела. При этом версию с обколотым ботоксом лицом в сети до конца не отбрасывают, но лоб и брови Путина более-менее подвижны.

Более того, даже россияне заметили проблемы со здоровьем у своего лидера. Большинство раздражал его постоянный кашель почти через каждые два-три слова. При этом Путин регулярно тянулся к стакану, который, кстати, не был прозрачным, поэтому, что он пил можно только догадываться.

Также в сеть попало видео, где Путин не смог с первого раза произнести несложное слово "возросли". Еще россияне сетовали на шепелявость их лидера, хотя она, по мнению пользователей, сопровождает Путина не первый год.

Напомним, что во время этого брифинга Путин сделал новое заявление о войне в Украине, его восприняли в сети почти как признание.

Ранее "Телеграф" писал, что ученые называют поступь Путина походкой стрелка. Ведь он активно размахивает левой рукой, тогда как правая остается почти неподвижной.