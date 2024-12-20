Испугался "самоката"? Путин не пришел на похороны ликвидированного генерала Кириллова
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Наверное, боятся, что их ждет такая же участь, как ликвидированного генерала
В пятницу, 20 декабря, в Москве состоялась церемония прощания с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Его 17 декабря ликвидировали СБУ и ГУР.
Первые лица РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев на похоронах не явились, ограничившись отправкой венков с надписью "От президента Российской Федерации". Соответствующую информацию распространили росСМИ.
На церемонии присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и Билоусов. Они лично пришли попрощаться с погибшим генералом.
Напомним, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва возле собственного дома. Вместе с ним погиб его помощник.
Взрывное устройство было прикреплено к электросамокату, который находился у подъезда. Взрыв произошел в момент, когда генерал с помощником выходили из здания. В результате детонации были существенно повреждены входные двери подъезда и выбиты окна. Также получил повреждения служебный автомобиль генерала.
Только за день до ликвидации Служба безопасности Украины объявила Кириллову заочное подозрение. Генерал-лейтенант лично отдавал приказы об использовании химического оружия против украинских военных.
Ранее "Телеграф" писал, стоит ли бояться Путину стать следующим после ликвидации Кириллова.