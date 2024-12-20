Злякався "самоката"? Путін не прийшов на похорон ліквідованого генерала Кирилова

Напевно, бояться, що їх чекає така ж доля, як ліквідованого генерала

У п'ятницю, 20 грудня, у Москві відбулася церемонія прощання з начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенантом Ігорем Кириловим. Його 17 грудня ліквідували СБУ та ГУР.

Перші особи РФ Володимир Путін та Дмитро Медведєв на похороні не з'явилися, обмежившись надсиланням вінків з написом "Від президента Російської Федерації". Відповідну інформацію поширили росЗМІ.

На церемонії були присутні міністр оборони РФ Сергій Шойгу та Білоусов. Вони особисто прийшли попрощатися з загиблим генералом.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Ігор Кирилов загинув внаслідок вибуху біля власного будинку. Разом з ним загинув його помічник.

Вибуховий пристрій було прикріплено до електросамоката, який знаходився біля під'їзду. Вибух стався у момент, коли генерал з помічником виходили з будівлі. Внаслідок детонації було суттєво пошкоджено вхідні двері під'їзду та вибито вікна. Також зазнав пошкоджень службовий автомобіль генерала.

Лише за день до ліквідації Служба безпеки України оголосила Кирилову заочну підозру. Генерал-лейтенант особисто віддавав накази про використання хімічної зброї проти українських військових.

Раніше "Телеграф" писав, чи варто боятись Путіну стати наступним після ліквідації Кирилова. Думки експертів дуже неоднозначні.