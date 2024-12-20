Появились синяки после визита в Украину: когда Путин начал делать пластику и как изменилась его внешность

За последние годы при власти внешность российского диктатора сильно изменилась

Внешность российского президента Владимира Путина не раз оказывалась в центре внимания. А особенно его изменения и возможное вмешательство пластических хирургов. Многие эксперты эстетической хирургии и косметологии уверены — Путин колол ботокс и делал подтяжки.

"Телеграф" расскажет, как изменилась внешность Владимира Путина и когда он начал пользоваться услугами пластических хирургов.

Путин и его попытки сохранить молодость

Конечно, официальной подтвержденной информации о хирургических вмешательствах во внешность Путина не существует. Однако пользователи сети, журналисты и врачи-эксперты уверены, что Путин много лет пытается сохранить молодость, прибегая к услугам косметологов и пластических хирургов.

Среди манипуляций, которые мог делать российский президент, выделяют блефаропластику, подтяжку бровей, уколы филлеров в зоне скул и уколы ботокса в область между бровей, лба и в район образования "гусиных лапок". Были даже предположения, что губы тоже корректировались все тем же ботоксом.

Изменения во внешности Путина прослеживаются и на фотографиях, особенно если сравнивать ранние фото и более поздние. Кроме того, многие эксперты отмечают, что изменилась мимика российского президента, что является следствием уколов ботокса.

Вероятней всего Путин начал корректировать свою внешность в 2010 году. Это подметили журналисты во время визита российского президента в Украину и после него. Так, у политика на лице некоторое время были наблюдались явные синяки под глазами, которые могли указывать на отечность после косметических манипуляций или пластики.

За последние годы, несмотря на возраст, внешность Путина остается примерно на том же уровне — он практически не постарел, хотя ему уже 72 года. Это еще один аргумент на пользу того, что диктатор пользуется услугами эстетических хирургов и косметологов.

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