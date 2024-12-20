З’явилися синці після візиту в Україну: коли Путін почав робити пластику і як змінилася його зовнішність

За останні роки при владі зовнішність російського диктатора сильно змінилася

Зовнішність російського президента Володимира Путіна неодноразово опинялася в центрі уваги. А особливо його зміни та можливе втручання пластичних хірургів. Багато експертів естетичної хірургії та косметології впевнені — Путін колов ботокс і робив підтяжки.

"Телеграф" розповість, як змінилася зовнішність Володимира Путіна і коли він почав користуватись послугами пластичних хірургів.

Путін та його спроби зберегти молодість

Звичайно, офіційно підтвердженої інформації про хірургічні втручання у зовнішність Путіна не існує. Однак користувачі мережі, журналісти та лікарі-експерти впевнені, що Путін багато років намагається зберегти молодість, вдаючись до послуг косметологів та пластичних хірургів.

Серед маніпуляцій, які міг робити російський президент, виділяють блефаропластику, підтяжку брів, уколи філерів у зоні вилиць та уколи ботокса в область між брів, чола та в район утворення "гусячих лапок". Були навіть припущення, що губи теж коригувалися тим самим ботоксом.

Зміни у вигляді Путіна простежуються і на фотографіях, особливо якщо порівнювати ранні фото і пізніші. Крім того, багато експертів зазначають, що змінилася міміка російського президента, що є наслідком уколів ботоксу.

Найімовірніше Путін почав коригувати свою зовнішність у 2010 році. Це зауважили журналісти під час візиту російського президента до України та після нього. Так, у політика на обличчі деякий час були явні синці під очима, які могли вказувати на набряклість після косметичних маніпуляцій чи пластики.

Останніми роками, незважаючи на вік, зовнішність Путіна залишається приблизно на тому ж рівні — він практично не постарів, хоча йому вже 72 роки. Це ще один аргумент на користь того, що диктатор користується послугами естетичних хірургів та косметологів.

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