Не только Межигорье: у Януковича была еще одна дача на Киевщине, но ее уничтожила российская армия (фото)

Когда-то в этом элитном клубе собирались украинские олигархи времен Януковича

Во время правления Виктора Януковича в Украине, он имел в распоряжении 30 гектаров лесных угодий в Днепровско-Тетеревском хозяйстве, вблизи села Сухолучье на севере Киевской области. Известно, что эти охотничьи угодья в 2012 году получило общество "Кедр", связанное с Януковичем. Как оказалось, в этой загадочной резиденции среди леса, экс-президент любил собирать друзей-олигархов.

"Телеграф" расскажет, что известно о загадочной даче Януковича в Сухолучье, и как она выглядит после боя с российскими оккупантами.

Охотничья резиденция Януковича — что о ней известно

В собственности общества "Кедр" оказались два комплекса – "Остров" и "Акация" около села Сухолучье. Это всего в 28 километрах от белорусской границы.

Как выяснили журналисты "Слідство.Інфо", в свое время в этой резиденции в лесу Янукович обустроил элитный охотничий клуб для своих друзей-олигархов. Там частыми гостями были Андрей Клюев, Леонид Кравчук, Виктор Пинчук, Леонид Кучма, Вадим Новинский и другие.

После Революции Достоинства и побега Януковича из Украины, его резиденции стали достоянием общественности. Так, и пресловутое Межигорье и охотничьи угодья в Сухолучье превратились в парки, там проводили экскурсии.

Однако во время наступления российских войск на Киев, резиденция в Сухолучье стала местом боев и была уничтожена. На уцелевших зданиях можно заметить следы от пуль, а рядом — гильзы на земле. По данным журналистов, в резиденции экс-президента Януковича погибло как минимум двое украинских военных.

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