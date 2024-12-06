Проводит время в компании Януковича и Азарова? Где сейчас Оксана Марченко и как она выглядит

В сети появились свежие кадры с путинисткой Марченко

Оксана Марченко — скандально известная украинская телеведущая и жена предателя Виктора Медведчука. Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину она сбежала в Россию и продолжила там строить медийную карьеру. Недавно путинистка засветилась на российском телевидении со своим проектом "Паломница".

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Оксана Марченко и где она живет во время войны в Украине.

Оксана Марченко — где она сейчас и как выглядит

Пока Виктор Медведчук был под домашним арестом, готовил побег и в конце-концов был пойман СБУ при попытке побега в Россию, его жена Оксана Марченко выехала во вражескую страну перед началом вторжения в 2022 году.

Некоторое время кума Путина избегала публичных появлений и медийности, однако уже в 2024 году продолжила снимать свое "шоу" под названием "Паломница", которое теперь показывают на российском телевидении. В нем Оксана Марченко путешествует по святым места и общается с московскими попами, подыгрывая российской пропаганде и рассказывая о "скрепах" и "духовных ценностях".

На свежих видео "Паломницы" можно увидеть, что Марченко сменила роскошные и местами откровенные наряды на длинные юбки, скромные кофточки и платок на голове.

По данным СМИ Марченко живет в России и время от времени выезжает за ее пределы на отдых, чаще всего на Кипр. Также ходят слухи, что кума Путина проводит время с беглым президентом Украины Виктором Януковичем и премьером-беглецом Азаровым.

Возможно с их помощью Марченко готовится стать лицом новой пропагандистской кампании против Украины. Якобы российские пропагандисты уже готовят новую политическую кампанию Медведчука "Другая Украина", лицом которой должна стать Марченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом, где прятался Медведчук перед арестом. Роскошные хоромы почти за 400 тысяч в месяц.