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Проводит время в компании Януковича и Азарова? Где сейчас Оксана Марченко и как она выглядит

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Оксана Марченко в роли паломницы снова объявилась на российском телевидении Новость обновлена 06 декабря 2024, 13:59
Оксана Марченко в роли паломницы снова объявилась на российском телевидении. Фото Коллаж "Телеграф"

В сети появились свежие кадры с путинисткой Марченко

Оксана Марченко — скандально известная украинская телеведущая и жена предателя Виктора Медведчука. Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину она сбежала в Россию и продолжила там строить медийную карьеру. Недавно путинистка засветилась на российском телевидении со своим проектом "Паломница".

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Оксана Марченко и где она живет во время войны в Украине.

Оксана Марченко

Оксана Марченко — где она сейчас и как выглядит

Пока Виктор Медведчук был под домашним арестом, готовил побег и в конце-концов был пойман СБУ при попытке побега в Россию, его жена Оксана Марченко выехала во вражескую страну перед началом вторжения в 2022 году.

Оксана Марченко

Некоторое время кума Путина избегала публичных появлений и медийности, однако уже в 2024 году продолжила снимать свое "шоу" под названием "Паломница", которое теперь показывают на российском телевидении. В нем Оксана Марченко путешествует по святым места и общается с московскими попами, подыгрывая российской пропаганде и рассказывая о "скрепах" и "духовных ценностях".

Оксана Марченко

На свежих видео "Паломницы" можно увидеть, что Марченко сменила роскошные и местами откровенные наряды на длинные юбки, скромные кофточки и платок на голове.

По данным СМИ Марченко живет в России и время от времени выезжает за ее пределы на отдых, чаще всего на Кипр. Также ходят слухи, что кума Путина проводит время с беглым президентом Украины Виктором Януковичем и премьером-беглецом Азаровым.

Возможно с их помощью Марченко готовится стать лицом новой пропагандистской кампании против Украины. Якобы российские пропагандисты уже готовят новую политическую кампанию Медведчука "Другая Украина", лицом которой должна стать Марченко.

Марченко и Медведчук

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом, где прятался Медведчук перед арестом. Роскошные хоромы почти за 400 тысяч в месяц.

Теги:
#Россия #Оксана Марченко #Виктор Медведчук