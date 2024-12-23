По ее мнению, искренней поддержки Путина в РФ нет

Жители Российской Федерации в подавляющем большинстве не верят в так называемые скрепы — идеологию путинской России. В большинстве своем их покорность базируется на страхе.

Об этом и не только "Телеграфу" рассказала политзаключенная Кремля Александра Скочиленко, которую РФ передала Западу в рамках обмена заключенными: Все боятся до уср*чки. На этом и держится режим Путина, — интервью с политзаключенной Кремля

"В тюрьме я общалась с разными людьми, а там находится целый срез общества: от самих нищих, живущих на улице, до людей, у которых арестовали имущество на 80 миллионов. Искренней поддержки Путина среди них нет ни у кого. Но все у них искренний страх попасть под этот каток", — рассказала она.

Попасть под него можно неожиданно, добавила Скочиленко. Например, потому, что ты основал успешный бизнес, но с кем-то не поделился. Так работает полицейское государство.

"Ментов там больше, чем людей. Идешь по улице и встречаешь сто ментов. Такое ощущение, что тебя со всех сторон осматривает "большой брат". Он читает твои соцсети, слушает твои телефоны и работает система распознавания лица. И работает очень хорошо. Штат полиции набирался много лет, им платили очень большие деньги, и в сущности появился такой социальный класс в России – силовики. И все в России делается для силовиков, потому что они своей силой могут удерживать все в таком положении", — объяснила российские реалии бывшая политзаключенная.

В то же время, скрепной идеологии как таковой, по ее наблюдению, в России на самом деле нет. Люди не имеют веры в это.

"Ну, нет ее. Люди в это на самом деле не верят. Но они верят в то, что, если они сделают что-то неправильно, то попадут в тюрьму и там умрут", — резюмировала Скочиленко.

Для справки: "Духовные скрепы" — идеологическая установка в России, обозначающая "традиционные ценности" для населения РФ, которая приобрела популярность во времена позднего путинизма. Это произошло после того, как 12 декабря 2012 года это выражение применил глава РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию России. Фактически "скрепы" применяются как идеологическая основа российской военной экспансии.

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