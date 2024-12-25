Инцидент с азербайджанским самолётом может стать проблемой для Путина и/или Кадырова

Бывший советник министра обороны Алексей Копытько высказал свои предположения о возможных причинах крушения в Актау самолета Embraer 190AR авиакомпании AZAL, который летел из Баку в Грозный

Инцидент с азербайджанским самолётом обрастает новыми подробностями и может стать проблемой для Путина и/или Кадырова. Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал день рождения, ему исполнилось 63 года.

Сегодня утром он направился в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств СНГ.

Однако во время полёта он получил информацию о крушении самолёта Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку-Грозный, но оказавшегося в районе города Актау (Казахстан). Алиев принял решение вернуться в Баку, создал комиссию по расследованию инцидента и заявил, что есть разные версии, но стоит дождаться итогов расследования.

Согласно мгновенно запущенной в росмедиа версии, подлетавший к Грозному рейс был перенаправлен в Махачкалу из-за "ухудшения погоды". Но в Махачкале оказался туман, поэтому самолёт отправили в Актау. В процессе этого перелёта он якобы столкнулся с птицами, получил повреждения и во время захода на посадку разбился.

38 погибших из 67 находившихся на борту.

Расстояние Баку – Грозный – порядка 460 км с учётом манёвров. От Грозного до Махачкалы – порядка 120 км. Т.е., всё очень близко. В момент принятия решения о "перенаправлении" наверняка должно было быть известно, что в Махачкале туман.

Расстояние от Махачкалы до Баку лишь на 30 км больше, чем до Актау. В сети уже полно вопросов: зачем было лететь через море на региональный аэродром в другую страну, если можно было вернуться в современный аэропорт Баку, где весь сервис, в т.ч. – реагирование на инциденты, на качественно ином уровне?

Возможные ответы содержатся в видео из салона самолёта, а потом обзор обшивки с повреждениями. Характерные повреждения обшивки очень похожи на результат обстрела самолёта из какой-то системы ПВО. И получены эти повреждения были над территорией России, над Чечнёй или Дагестаном.

Как только данное видео завирусилось по сети, через неофициальные росканалы начали активно вбрасывать версию о якобы атаке самолёта "украинским БПЛА". Даже интересно, что это за БПЛА такой может быть, какие поражающие системы он может нести?

Косвенное подтверждение версии с обстрелом ПВО: Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в Грозный (!) и Махачкалу (!) до завершения расследования причин крушения самолета.

Если причина – плохая погода и птицы – то зачем приостанавливать полёты?

Выглядит так, что самолёт пытались отправить в Махачкалу, а потом в Актау подальше от лишних глаз. И если бы он сел нормально, всё удалось бы замять. В Баку даже в случае успешной посадки утаить обстрел самолёта российской ПВО было бы гораздо сложнее, наверняка произошли бы утечки.

Азербайджанское издание "Хаккын.аз" (максимально лояльное власти) уже разместило видео из салона летящего самолёта, с подводкой, что возможно это повреждения от осколков и женщина ранена в ногу.

Теперь всё зависит от того, как воспримет инцидент президент Азербайджана. Судя по том, как уже подаётся информация, есть как минимум негласное разрешение не скрывать истинную причину.

А самая вероятная причина – это работа ПВО, переданная для защиты Кадырова. Сразу же возникает вопрос, а если бы российское ПВО сработало по другому самолёту, например, по президентскому борту Алиева?

По состоянию на сейчас Кадыров сухо выразил соболезнования…

Источник: Telegram-канал Алексея Копытько