Странности, главные версии и известные пассажиры на борту: все о крушении рейса Баку-Грозный (видео)

На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 69 человек

Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный продолжает обрастать деталями. В сети появляется все больше видео и данных о падении самолета.

"Телеграф" собрал главные подробности происшествия.

Когда и где упал самолет

Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) летел из Баку в Грозный примерно в 8 утра по Киеву. В какой-то момент командир самолета изменил курс, по официальной версии из-за тумана в Грозном, и решил уходить на запасной аэродром. Для этого был выбран аэродром Актау (Казахстан). После этого самолет сделал несколько кругов над взлетно-посадочной полосой и примерно в 8:30 упал.

Что известно о пассажирах и членах экипажа

На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 69 человек, из них 5 – члены экипажа — МЧС Казахстана.

Список не полный

Все пилоты, предварительно, погибли.

На данный момент известно 32 выживших.

Среди пассажиров было 16 россиян. Десять из них пострадали.

Также на борту находились граждане Кыргызстана и Азербайджана.

По данным российского паблика Shot, одна из выживших после крушения самолёта в Казахстане — дочь известного советского учёного Абдул-Хамида Бислиева, который трагически погиб в Грозном в 90-х.

Другие фото пассажиров:

Также сообщается, что среди пассажиров, упавшего в Казахстане самолёта, был действующий бортпроводник "Уральских авиалиний". Агаев Рамин, предварительно, выжил, но на связь всё ещё не выходит.

Предварительно, большая часть выживших при крушении Embraer пассажиров сидела в хвостовой части самолёта. Они располагались на семи последних рядах. По данным SHOT, 16 пассажиров, летевших в передней части салона, вылетели из самолёта сразу после удара о землю. Остальные, сидевшие в середине, погибли в салоне.

Что известно о самолете

Самолёт был произведён бразильской компанией Embraer. Embraer E-Jet — семейство двухмоторных среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолётов для маршрутов малой и средней дальности. Включает в себя четыре модификации: E-170, E-175, E-190 и E-195. E-Jet был анонсирован на авиасалоне в Ле-Бурже в 1999 году. Серийное производство началось с 2002 года.

Модель ERJ-190 (которая потерпела крушение) рассчитана на перевозку от 96 до 114 пассажиров. Embraer 190AR может выполнять полёты дальностью до 4500 километров.

Основные версии авиакатастрофы

На данный момент существует 2 главные версии:

Причиной крушения могло стать попадание в двигатели стаи птиц. Такой версии придерживается пресс-секретарь "Росавиации", а также сама авиакомпания. Источник российского "Интерфакса" в экстренных службах сообщает, что в качестве главной версии рассматривается отказ одной из основных систем. Экипаж подал сигнал бедствия перед тем, как пропасть с радаров.

После крушения самолет развалился на части, хвостовой отсек отсоединился и перевернулся.

Странности

На новых фото фюзеляжа упавшего самолета были выявлены загадочные отметины, напоминающие пробоины, которые остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами. Эти фото сразу породили неподтвержденную версию о сбитии борта.

В добавок к этому выживший пассажир заявил о том, что слышал "хлопок" перед падением.

"Однако было непонятно, что и где взорвалось. После этого самолёт начал лететь в другом направлении", — цитирует пассажира Shot.

Что известно об авиакомпании AZAL

Крупнейшая азербайджанская авиакомпания, национальный авиаперевозчик. Член Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). Штаб-квартира расположена в столице Азербайджана — городе Баку. Основана 7 апреля 1992 года. AZAL — первая национальная авиакомпания, созданная после обретения страной независимости.

Напомним, ранее мы писали о том, как после крушения выглядел изнутри самолет, который упал в Казахстане.