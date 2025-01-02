ГУР дроном сбили не 1 вертолет: россияне в панике объясняют, почему это для них катастрофа

Еще один российский вертолет потерпел огневое поражение и подбитым смог приземлиться

Морские ракетные дроны "Магура" в Черном море уничтожили два вертолета Российской Федерации. Речь идет за Ми-8.

Об этом сообщает Главное управление разведки в Телеграмме. В ведомстве рассказали подробности.

"Согласно уточненным данным, в результате успешной операции ГУР МО Украины в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназначители подразделения "Group 13" с помощью оснащенных ракетами морских дронов "Magura V5" уничтожили два российских вертолета Ми-8", — сообщили в разведке.

По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы. Еще один российский вертолет потерпел огневое поражение и подбитым смог приземлиться.

Российский военный паблик, пишущий на авиационную тематику, Fighterbomber подтверждает потерю вертолетов. И пишет, что с появлением ракет "земля-воздух" на украинских безэкипажных катерах "ситуация на Черном море резко изменилась не в нашу пользу".

Раньше именно вертолеты являлись основным средством России для борьбы с БЕКами.

И, по оценке паблика, теперь РФ может уничтожать морские дроны только штурмовой авиацией, которая сможет эффективно работать только днем, и при условии отсутствия облачности.

"Сейчас надводный флот не способен себя защитить от БЭКов в открытом море. Или точнее, не способен эффективно защищаться. С переменным успехом он может себя защитить в бухтах и на базах. В соответствии с выбиванием (возможно временным) вертолетной составляющей, обеспечивать безопасность гражданского судоходства в море мы (да и в сущности никто) не можем", — пишет паблик.

Он считает, что это знаменует общий кризис мировых крупных флотов, которые пока уязвимы перед малыми подводными катерами.

Решением проблемы он видит в использовании ударных беспилотников со средствами погашения БЭКов. Но отмечает, что их пока нет в большом количестве ни у кого. Также можно глушить частоты управления БЭКами. Но пока этого тоже делать не научились.

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