Режим Путина может повторить судьбу кайзеровской Германии: в СМИ объяснили, что это значит

Перегретая экономика России уже не выдерживает давления санкций и войны, чем напоминает Второй рейх и поздний СССР

Несмотря на то, что у России имеются успехи на поле боя, она проигрывает экономическую войну примерно теми же темпами, которыми Украина теряет территории на востоке. Доходы Кремля от экспорта нефти упали очень низко, возможность взять ссуду извне обрезана, а перегретая военная экономика с дефицитом рабочей силы уже не выдерживает давления.

Об этом пишет издание The Telegraph. Россия может повторить судьбу кайзеровской Германии, которая одерживала победы на поле боя, но проиграла войну экономически и потеряла все.

"Русская перегретая военно-кейнсианская военная экономика выглядит очень похожей на дисфункциональную немецкую военную экономику конца 1917 года, в которой не хватало квалифицированной рабочей силы, и она оказалась ниже ватерлинии после трех лет блокады союзников — как позже и логистические провалы наступления Людендорфа", — отметило издание.

Российская экономика едва держится. Центральный банк повысил процентные ставки до 21%, чтобы подавить инфляцию, но это может иметь обратный эффект. Даже российские топ-чиновники признают, что в таких условиях экономика долго работать не способна.

"Если мы будем так продолжать, большинство компаний фактически обанкротятся. При ставках свыше 20% я не знаю ни одного предприятия, которое могло бы приносить прибыль, даже торговля оружием", – посетовал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Экстренная реанимация советского военно-промышленного комплекса фактически уничтожила остальную экономику. Более 800 тысяч молодых и опытных людей эмигрировали из страны. Потери на войне достигли не менее 500 тысяч. Дефицит рабочих рук безумный: в IT-сфере – до 600 тысяч, в оборонной промышленности – до 400 тысяч. Общий недостаток рабочих рук превысил пять миллионов, и эту дыру не закрыть мигрантами из Средней Азии.

Еще один сильный удар экономике нанесли цены на нефть и санкции. В середине 2022 года доходы РФ от продажи нефти и газа превышали 1,2 млрд долларов в день, сейчас они едва достигают 600 млн в день. Часть этих доходов идет в бюджет, но их уже не хватает для финансирования войны, поглощающей 10% ВВП. Фонд национального благосостояния РФ имеет только 54 млрд долларов, упав до 16-летнего минимума, а золотой запас России упал почти в два раза за последние пять месяцев – с 554 до 279 тонн.

Добить Россию может Саудовская Аравия, начавшая ценовую войну на азиатских рынках. Избыток поставок природного топлива и нефти в 2025 году достигнет 1,3 млн баррелей в день, поскольку выросло производство нефти в Бразилии, Гайане и США. В следующем году Россия может столкнуться с ценами на нефть в 45-50 долларов. Это отметка, которая в свое время довела до банкротства СССР. Кроме того, нефтяные санкции лишили путинский режим доходов в размере примерно 75 млн долларов в день, даже несмотря на "теневой флот" и продажу нефти в больших объемах в Китай и Индию.

"Режим Путина еще не достиг этой точки, но понадобится лишь еще одно изменение на Ближнем Востоке, чтобы довести дело до остроты. Если Саудовская Аравия снова решит наводнить мир дешевой сырой нефтью, чтобы вернуть себе долю рынка — как многие прогнозируют — нефть упадет ниже 40 долларов, и Россия выйдет из-под экономического контроля. Война в Украине может закончиться в Эр-Рияде", – резюмировало издание.

Ранее "Телеграф" писал, что российские власти пытаются сдержать курс рубля, который упал до минимума за два года и уже пробил отметку 110 рублей за доллар. ЦБ РФ принимает экстренные меры, а между тем у Путина успокаивают россиян бессмысленными заявлениями.

Также ранее "Телеграф" писал, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что российская экономика уже вышла на опасный рубеж.