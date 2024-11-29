"Черный лебедь" для экономики России. Замминистра объяснила, почему он не прилетел

Своевременные меры Запада могли дать необходимый результат

Запад имеет гораздо больший экономический потенциал, чем Россия, однако проволочки с введением санкций против агрессора привели к тому, что РФ смогла подготовиться к ним и начать более активно торговать с другими мощными экономиками мира.

Об этом во второй части интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун. Она объяснила, что могло бы стать "черным лебедем" для экономики России.

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— У россиян огромная экономика, намного больше нашей. Очевидно, если делать обычное сравнение и объединить экономики всех наших стран-партнеров (обещающих быть с нами так долго и насколько это нужно), то, конечно, западная и российская экономика будут несопоставимыми. На Западе экономического потенциала гораздо больше, – говорит чиновница.

Но, по ее словам, мы не получаем того уровня поддержки, который позволил бы нам быть в паритете с россиянами.

— Соответственно, экономика России большая, сырьевые источники для ее экономики огромны, санкции против них не сработали так, как бы это хотелось.

Она предположила, что если бы с начала полномасштабной агрессии против Украины жестче работали санкции, а банковскую систему РФ отрезали от SWIFT, это дало бы результат.

— Но я уже не уверена, что это сработало бы сегодня. Потому что за период [активной фазы войны] у россиян было время адаптироваться и они разработали собственные решения. Следовательно, возможно, это даже не сработает. Слишком поздно такие решения могут быть приняты, — предположила Надежда Бигун.

Мы воюем экономиками, и наша слабее российской. Она сильно зависит от поддержки партнеров, а без этой поддержки у нас будет очень затруднительная ситуация. Но хотелось бы верить, что партнеры будут понимать эти последствия и хотели бы, чтобы мы победили в этой войне. Соответственно и будут оказывать эту всю необходимую поддержку, — подытожила она.

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