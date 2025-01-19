Мошенники "развели" пропагандиста с топового телеканала России на миллионы рублей

Продюсер российского телеканала стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ

В России мошенники обманным путем выманили у сотрудника государственного телеканала "НТВ" почти 3,5 млн рублей.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Инцидент случился еще в декабре 2024 года: жертвой мошенников стал продюсер и корреспондент телеканала, 52-летний Денис Шуйский.

Мошенники позвонили ему и представились сотрудниками ФСБ. Они заявили, что от имени Шуйского якобы попытались взять кредит и перевести эти деньги в Украину. Далее они убедили его взять кредит и перевести деньги на "безопасные счета", что Денис и сделал.

Далее Шуйскому предложили взять еще один кредит и снять сбережения в размере 5 тысяч долларов. Однако им этого было мало — Шуйский был вынужден продать машину марки "Mazda CX-5" в автосалоне.

В результате российский пропагандист потерял почти 3,5 миллиона рублей. О том, что его обманули, он узнал, когда те же самые мошенники вначале откладывали возврат денег, а потом и вовсе попросили Дениса купить 10 литров бензина и спички. Тогда же он обратился в полицию.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские хакеры взломали украинское цифровое телевидение и выдали в эфир сообщение о якобы ударах ракетами "Орешник".