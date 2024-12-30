Пугают ударами "Орешника": россияне взломали украинские телеканалы (видео)

Гражданам Украины не стоит вестись на российскую провокацию

В понедельник, 30 декабря, российские хакеры взломали украинское цифровое телевидение и выдали в эфир сообщение о якобы ударах ракетами "Орешник", которые должны состояться в ближайшее время.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Это сообщение появилось в эфире телеканалов, которые ретранслируют марафон "Единые новости". Среди них и телеканал "1+1".

Пользователи интернета публикуют в соцсетях соответствующие видео.

Также в сети появились соответствующие фото.

"В течение нескольких часов враг планирует осуществить удар баллистическими ракетами средней дальности "Орешник" по городам Украины. В случае объявления тревоги, пожалуйста, немедленно проследуйте в укрытие и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Ждите дальнейшей информации", — такое сообщение высветилось на экранах телевизоров.

Журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание, что россияне вновь допустили ошибку при переводе фраз на украинский. Например, вместо "прослідкуйте в укриття", правильно писать "прямуйте до укриття".

"Специалисты российских ИПСО работают с Google Translate и не видят разницы между "пяляницей" и "полуницей"", — написал Цаплиенко в Telegram.

UPD: телеканал "1+1" не подтвердил вмешательство российских хакеров в работу эфира.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ГУР Минобороны Украины атаковали один из российских банков.