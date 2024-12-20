Хакерская атака россиян: как после этого работают ЦНАПы Киева

Есть некоторые нюансы

На фоне информации об атаке российских хакеров на Минюст "Телеграф" решил выяснить, как работают ЦНАПы (на укр. — Центр надання адміністративних послуг) в Киеве и есть ли какие-либо последствия. Для этого наши журналисты обратились к руководителям нескольких этих учреждений.

На правах анонимности один из руководителей столичного ЦНАПа рассказал, что после хакерского удара по большому количеству важных государственных реестров, учреждение работает в прежнем режиме и никаких трудностей с проведением тех или иных операций не выявлено.

— Мы как работали, так и работаем. И мы находим взаимопонимание и сотрудничаем с людьми, — сказал он.

Также собеседник добавил, что в ЦНАПе принимают все документы – на оформление внутренних и загранпаспортов, субсидий прочих, в бумажном виде. То есть, производят ксерокопии и скриншоты, а затем передают их в уполномоченные органы, которые на основе баз данных и реестров Минюста принимают решение о выдаче паспорта или предоставлении какой-либо услуги.

Таким образом выходит, что то есть если оформление какой-либо услуги или документов зависнет – то не по вине ЦНАПа, а из-за Миграционной службы. Существуют "технологические карты" со сроками оформления бумаг, но теперь они могут сдвигаться.

В то же время его коллега из другого ЦНАПа отметил, что некоторые проблемы все же наблюдаются.

— Что касается реестров, все эти услуги временно не принимаются. Подразумевается либо регистрация места жительства, либо регистрация физюрлица, или других.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 декабря в Министерстве юстиции заявили о масштабной атаке российских хакеров на учреждение. Под ударом оказалось большое количество важных государственных реестров; предварительно, восстановление их работы и данных займет в лучшем случае недели.

Позже вице-премьер-министр Ольга Стефанишина официально сообщила, что сбой — следствие масштабной атаки российских хакеров на государственные реестры. По ее словам, сейчас ведется активная работа по ликвидации последствий. На восстановление первоочередного доступа уйдут недели.

Эксперт Антон Швец, комментируя атаку на реестры, посоветовал в ближайшие два дня даже не пытаться проводить какие-либо операции с государственными реестрами.