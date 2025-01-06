Когда заработают реестры, еще не восстановившиеся после хакерской атаки россиян: нардеп объяснил

Неизвестно, была ли утечка информации

На одиннадцатый день после самой большой хакерской атаки россиян в Украине снова заработали первые три реестра. В ближайшее время заработает реестр юридических лиц. После этого — реестры недвижимости, исполнительных производств и апостиль. Максимальный срок приблизительно составит 20 дней.

Об этом сообщил народный депутат Украины Игорь Фрис. Невозможно гарантировать, что утечки информации во время кибератаки не было, добавил он.

"Подводя итоги сегодняшнего заседанию рабочей группы на базе ВСК.

1. Вскоре запустят реестр юрлиц.

2. Недвижимость, исполнительное производство, а с ним должники, обременение движимого – запустят следующим этапом все вместе.

3. Апостиль напоследок.

Период ориентировочный — 7-20 дней. Зависит от проблем, с которыми столкнутся", – говорится в публикации.

Что касается вопроса утечки информации, то гарантировать, что ее не было – невозможно. По словам нардепа, объем – безумный, поэтому, скорее всего, его простым интернет-трафиком даже за год нельзя было бы скачать.

"Однако можем быть уверены, что вся информация сохранена и будет восстановлена. Сейчас идет проверка не было ли вмешательства и закладок", — написал Фрис.

Также он добавил, что работа, которая ведется прежде всего – это восстановление скомпрометированных средств. Снос всего программного обеспечения и установка нового с дополнительной защитой.

"Необходимо решение Кабмина по бронированию работников НАИС (Национальных информационных систем – ред.) и отнесение предприятия к критической инфраструктуре (недавно получил повестку ключевой админ)", – говорится в сообщении.

Кроме того, парламентарий отметил, что НАИС перевыпустит Google-идентификаторы для всех регистраторов. Но пока новые идентификаторы будут делать, старые в это время будут работать. Ориентировочное время, за которое планируется заменить идентификаторы, составляет от двух недель до месяца.

Напомним, 20 декабря 2024 года в Министерстве юстиции заявили о масштабной атаке российских хакеров. Под ударом оказалось большое количество важных государственных реестров; предварительно, восстановление их работы и данных займет в лучшем случае недели.