Директор пиар-агентства Zeleni Agency Артем Зеленый о масштабной атаке российских хакеров на государственные реестры Украины

Пока общество активно обсуждает недавние высказывания президента, российские киберпреступники нанесли сокрушительный удар по ключевым государственным системам Украины. По данным, обнародованным вице-премьером Ольгой Стефанишиной, кибероперация коснулась трех критически важных реестров Министерства юстиции:

• Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

• Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;

• Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Судя по масштабам повреждений, киберпреступники не только сломали систему, но и уничтожили резервные копии, сохраненные в Польше. Восстановление доступа к реестрам, по словам чиновников, может занять до двух недель.

Этот инцидент ставит под угрозу множество данных, среди которых:

• информация о физических и юридических лицах;

• данные о недвижимом имуществе;

• личные данные граждан, включая военнослужащих, волонтеров и сотрудников спецслужб.

Беспрецедентный удар по цифровой инфраструктуре

Эта атака является одной из самых масштабных в киберпространстве за все время войны, с потенциальными последствиями, которые выходят за пределы финансового ущерба и могут повлиять на безопасность граждан и государства в целом.

Кибезопасность под вопросом

Помимо прямых потерь этот случай подчеркнул недостатки в системе киберзащиты государственных учреждений. На фоне ситуации раздаются вопросы об ответственности руководства Госспецсвязи, а также Министерства цифровой трансформации за обеспечение должного уровня кибербезопасности.

Будет ли это иметь последствия?

Пока остается неизвестным, понесет ли кто-то персональную ответственность за эту катастрофу, которая уже сейчас оценивается как одна из самых серьезных угроз для Украины в сфере кибербезопасности.

Источник: пост Зеленого в Facebook