Сокрушительная атака хакеров на госреестры может повлиять на безопасность Украины - Артем Зеленый
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Директор пиар-агентства Zeleni Agency Артем Зеленый о масштабной атаке российских хакеров на государственные реестры Украины
Пока общество активно обсуждает недавние высказывания президента, российские киберпреступники нанесли сокрушительный удар по ключевым государственным системам Украины. По данным, обнародованным вице-премьером Ольгой Стефанишиной, кибероперация коснулась трех критически важных реестров Министерства юстиции:
• Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;
• Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;
• Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Судя по масштабам повреждений, киберпреступники не только сломали систему, но и уничтожили резервные копии, сохраненные в Польше. Восстановление доступа к реестрам, по словам чиновников, может занять до двух недель.
Этот инцидент ставит под угрозу множество данных, среди которых:
• информация о физических и юридических лицах;
• данные о недвижимом имуществе;
• личные данные граждан, включая военнослужащих, волонтеров и сотрудников спецслужб.
Беспрецедентный удар по цифровой инфраструктуре
Эта атака является одной из самых масштабных в киберпространстве за все время войны, с потенциальными последствиями, которые выходят за пределы финансового ущерба и могут повлиять на безопасность граждан и государства в целом.
Кибезопасность под вопросом
Помимо прямых потерь этот случай подчеркнул недостатки в системе киберзащиты государственных учреждений. На фоне ситуации раздаются вопросы об ответственности руководства Госспецсвязи, а также Министерства цифровой трансформации за обеспечение должного уровня кибербезопасности.
Будет ли это иметь последствия?
Пока остается неизвестным, понесет ли кто-то персональную ответственность за эту катастрофу, которая уже сейчас оценивается как одна из самых серьезных угроз для Украины в сфере кибербезопасности.
Источник: пост Зеленого в Facebook
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