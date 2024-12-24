Элитный особняк в Конча-Заспе: как выглядит "арендованный" дом Юлии Тимошенко снаружи в внутри (фото)

Политик переписала имущество на родственников, чтобы его не конфисковали во время правления Януковича

Юлия Тимошенко — настоящая ветеран украинской политики. Она пришла к власти в 1997 году, когда впервые стала народным депутатом второго созыва Верховной рады. Уже в 1999 году Тимошенко создала партию "Батькивщина", которую сама и возглавила, и с которой все эти годы заходит в украинский парламент. И при всем этом, судя из декларации нардепа, она живет с семьей в арендованном доме.

"Телеграф" расскажет, где живет Юлия Тимошенко и как выглядит ее особняк под Киевом.

Юлия Тимошенко и ее "арендованный" особняк в Конча-Заспе

В своей декларации за 2018 год Юлия Тимошенко указала, что проживает в элитном поселке Козин, который относится к исторической местности Конча-Заспа. Однако, как оказалось, роскошный особняк на 588 квадратных метров ни Юлии Тимошенко, ни ее мужу Александру не принадлежит. Дом в Козине политик арендует у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

В свое время Юлия Тимошенко призналась, что была вынуждена переписать свою недвижимость и земельные участки на родственников, так как боялась, что ее имущество при Януковиче могут конфисковать.

В 2009 году "Украинская правда" показала фото, как выглядят особняк Юлии Тимошенко в Конча-Заспе, который она якобы арендует. Как видно, этот большой двухэтажный дом стоит на берегу конча-заспенской дамбы в красивом пейзажном месте.

А уже в 2014 году Юлия Тимошенко впустила в этот свой дом журналистов, правда показала только первый этаж. Но и там можно заметить, как дорого-богато обставлен особняк. В глаза бросается дорогая мебель, гобелены на стенах и винтажные люстры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как менялась Юлия Тимошенко за годы у власти. Жала руку Путину и была единственной женщиной-премьером.