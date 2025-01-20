Нудна околиця з жахливою забудовою: як виглядає будинок у Петербурзі, де у дитинстві жив Медведєв
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У мережі показали фото звичайної дев’ятиповерхівки, в якій у дитинстві жив Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв — скандальний російський політик, українофоб та експрезидент Росії. Відомо, що він народився в Санкт-Петербурзі і жив у звичайній багатоповерхівці на околиці міста. Тепер цей будинок вважають "місцевою визначною пам’яткою" всього району.
"Телеграф" розповість, як виглядає багатоквартирний будинок, де пройшло дитинство ненависника України Медведєва, і що про нього думають місцеві жителі.
Дмитро Медведєв та дім, у якому пройшло його дитинство
Колишній російський президент Дмитро Медведєв, який номінально обіймав цю посаду у період з 2008 по 2012 рік, народився у Санкт-Петербурзі. На одному з російських форумів активно обговорюють багатоповерховий будинок, у якому народився та провів дитинство Медведєв.
Як виявилося, цей будинок — звичайна сіра багатоповерхівка, що стоїть на околиці міста. Як пишуть місцеві жителі на форумі, будинок розташований на вулиці Біли Куна, 6 у Санкт-Петербурзі. І місцеві дуже пишаються тим, що в їхньому спальному районі колись мешкав Медведєв, який був президентом, а тепер очолює путінську партію "Єдина Росія".
Ось що пишуть росіяни на форумі про дім Медведєва:
- Нічим не примітна околиця. Простий сірий будинок. Примітним є лише тим, що там у дитинстві жив Медведєв.
- Цілком пересічна дев’ятиповерхівка, відома тим, що тут у дитинстві жив експрезидент Росії Медведєв. Нещодавно навпроти відкрили нову станцію метро і місце стало дуже багатолюдним.
- Напевно, єдина визначна пам’ятка цього спального міського району. У самій квартирі музею немає.
- Нудна околиця міста із жахливою забудовою, де ніяких особливих пам’яток бути не може. Навіть метро з’явилося нещодавно. Ніяк не очікувала, що тут мешкав Дмитро Медведєв.
- Звичайна дев’ятиповерхівка прямо на протилежному боці станції метро "Міжнародна". Єдиний напис, що приваблює, перед під’їздом — "Будинок зразкового утримання".
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