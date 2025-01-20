У мережі показали фото звичайної дев’ятиповерхівки, в якій у дитинстві жив Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв — скандальний російський політик, українофоб та експрезидент Росії. Відомо, що він народився в Санкт-Петербурзі і жив у звичайній багатоповерхівці на околиці міста. Тепер цей будинок вважають "місцевою визначною пам’яткою" всього району.

"Телеграф" розповість, як виглядає багатоквартирний будинок, де пройшло дитинство ненависника України Медведєва, і що про нього думають місцеві жителі.

Дмитро Медведєв та дім, у якому пройшло його дитинство

Колишній російський президент Дмитро Медведєв, який номінально обіймав цю посаду у період з 2008 по 2012 рік, народився у Санкт-Петербурзі. На одному з російських форумів активно обговорюють багатоповерховий будинок, у якому народився та провів дитинство Медведєв.

Як виявилося, цей будинок — звичайна сіра багатоповерхівка, що стоїть на околиці міста. Як пишуть місцеві жителі на форумі, будинок розташований на вулиці Біли Куна, 6 у Санкт-Петербурзі. І місцеві дуже пишаються тим, що в їхньому спальному районі колись мешкав Медведєв, який був президентом, а тепер очолює путінську партію "Єдина Росія".

Ось що пишуть росіяни на форумі про дім Медведєва:

Нічим не примітна околиця. Простий сірий будинок. Примітним є лише тим, що там у дитинстві жив Медведєв.

Цілком пересічна дев’ятиповерхівка, відома тим, що тут у дитинстві жив експрезидент Росії Медведєв. Нещодавно навпроти відкрили нову станцію метро і місце стало дуже багатолюдним.

Напевно, єдина визначна пам’ятка цього спального міського району. У самій квартирі музею немає.

Нудна околиця міста із жахливою забудовою, де ніяких особливих пам’яток бути не може. Навіть метро з’явилося нещодавно. Ніяк не очікувала, що тут мешкав Дмитро Медведєв.

Звичайна дев’ятиповерхівка прямо на протилежному боці станції метро "Міжнародна". Єдиний напис, що приваблює, перед під’їздом — "Будинок зразкового утримання".

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