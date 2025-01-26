Мог стать звездой в Украине, но выбрал поддержку Путина: где сейчас и что говорит о войне ведущий "Пока все дома" Кизяков

Телеведущий был популярен в 90-х в Украине, но поддержал действия Путина

Тимур Кизяков — российский телеведущий, получивший известность благодаря авторской программе "Пока все дома" на Первом канале. Его карьера на телевидении началась в 1990-х годах и стала известной в Украине и России благодаря интересному формату своих передач. Тем не менее, он оказался поклонником Путина. Кстати, в эти годы также был популярен рэпер Богдан Титомир.

Его программы стали частью детства и юности многих зрителей, и они "выросли" на его передачах. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Тимур Кизяков и что он говорит о войне в Украине — стране, где он когда-то был популярен.

Что известно о Тимуре Кизякове

В 1988 году Кизяков начал свою карьеру на телевидении как соавтор сценариев в Главной редакции детской речи. В 1992 году он стал автором и ведущим программы "Пока все дома", получившей широкую популярность благодаря формату домашних интервью с известными личностями.

Первым, к кому с камерами пришел Тимур Кизяков, был Олег Табаков. Программа также включала рубрику "У вас будет ребенок", направленную на помощь детям-сиротам в поиске новых семей.

В 2017 году программа прекратила выход на "Первом канале" из-за конфликта между автором и телеканалом. После этого Кизяков запустил новый проект "Когда все дома" на телеканале "Россия-1", продолжившем традиции предыдущей программы. За свою карьеру Кизяков был неоднократно номинирован и награжден премиями, такими как "Золотой Остап", "ТЭФИ" и "Лицо года".

Где сейчас Тимур Кизяков

Он продолжает работать в РФ, а его шоу до сих пор выходит на телеканале "Россия-1". Рубрику "У вас будет ребенок" ведет жена ведущего — Елена Кизякова. Вместе с семьей Кизяков проживает в поселке городского типа, расположенном вблизи столицы страны-агрессорки.

Что говорит о войне Тимур Кизяков

В 2014 году Тимур Кизяков подписал заявление деятелей культуры в поддержку действий Путина в Украине и Крыму. В 2016 году он присоединился к партии "Единая Россия" и заявил, что поддерживает аннексию украинского полуострова и самого президента РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Богдан Титомир. Первый российский рэпер избрал молчаливую позицию по поводу войны, хотя его родную Одессу обстреливают россияне.