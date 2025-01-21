Башмет даже выразил желание воевать против Украины

Юрий Абрамович Башмет — русский альтист, дирижер и педагог, оказавшийся фанатом Кремля и пропагандистом, как и Александр Розенбаум. Он поддержал аннексию Крыма, хотя и имеет украинские корни, а в 2020 году изъявлял желание приехать во Львов.

Сейчас Юрий Башмет является художественным руководителем оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы". "Телеграф" решил выяснить, что он говорит о войне, которую развязала РФ, и об Украине в целом.

Что известно о Юрии Башмете

Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону, а затем его семья переехала во Львов. Там он окончил среднюю специальную музыкальную школу, где сначала обучался игре на скрипке. Впоследствии выбрал альт, что определило его будущее.

Башмет получил международное признание как виртуозный альтист, выступая с ведущими оркестрами мира. Он художественный руководитель оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы". В 1991 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР.

В 2020 году он выразил желание приехать во Львов. Тогда он заявил, что хочет дать там концерт и погулять по улочкам "города своего детства". Тогда он ждал, пока закончатся политические проблемы.

"Во Львове остались все родные могилы: и родителей, и дедушки, который мне деньги на учебу давал, и брата… У меня есть друг детства, он все это время, пока продолжается путаница, следит за могилами. Мне нужно во Львов, навестить их. Поэтому очень хочу, чтобы все политические проблемы встряхнулись, а они не могут не трястись. Главное – дожить до этого момента", — признался фанат Кремля.

Что говорит Юрий Башмет о войне

В 2014 году он подписал заявление деятелей культуры в поддержку политики президента Владимира Путина по Украине и Крыму. 24 февраля 2022 года пропагандист дал положительный отзыв о начале великой войны.

В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 человек, среди которых Юрий Башмет. Санкции предполагают лишение его государственных наград Украины.

Кроме того, в январе 2025 года Башмет заявил о готовности присоединиться к российской армии и участвовать в боевых действиях против Украины, несмотря на то, что он вырос в Украине. Он сказал, что хотя творческим людям лучше оставаться на сцене, в случае необходимости он готов взять в руки оружие.

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