Укр

Российскую экономику постигла новая беда. С чем проблемы на этот раз

Автор
Елена Руденко
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За войну против Украины платят простые россияне
За войну против Украины платят простые россияне. Фото Колаж "Телеграфа"

По итогам декабря 2024 года объемы жилищного строительства в России упали на 19%

На российской экономике все больше сказывается война, которую РФ ведет против Украины. Жилищное строительство в стране обвалилось почти на 20%.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет "Интерфакс". Российский строительный рынок страдает от отмены программ льготной ипотеки и повышения ставки ЦБ до максимума за два десятилетия.

По итогам декабря 2024 года объемы жилищного строительства в России упали на 19% в годовом выражении — до 13,9 млн квадратных метров. По сравнению с ноябрем (-10%) темпы спада ускорились почти вдвое, а если сравнивать с октябрем (-0,6%) более чем в 30 раз.

Всего за год, объемы строительства жилья в РФ сократились на 2,4%. Однако такой низкий результат за счет первой половины года. Так, в январе–июне объемы ввода жилья в эксплуатацию в РФ выросли на 2,4%, а в июне и июле рост достигал 8% и более.

Однако после того, как в июле в России перестала действовать программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8%, которая была запущена в 2020 году, картина резко изменилась. Строительный рынок рухнул.

В конце года ставки по ипотечным кредитам в России выросли до уровней, которых экономика не видела с начала 2000-х. В результате выдача ипотеки упала на 40%, а декабре спад достиг 73%. В первые недели января спад усилился и достиг 78-80%. Из-за этого продажи застройщиков резко снизились.

Ранее "Телеграф" рассказывал еще об одной проблеме российской экономики. Промышленности РФ угрожают массовые банкротства заводов. Более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности отношение прибыли к процентным платежам находится на рискованном уровне, они не в состоянии отдавать свои долги по кредитам.

Теги:
#Экономика #Строительство #Россия #Спад