Російську економіку спіткало нове лихо. З чим проблеми цього разу

За підсумками грудня 2024 року обсяги житлового будівництва в Росії впали на 19%

На російській економіці дедалі більше позначається війна, яку РФ веде проти України. Житлове будівництво у країні обвалилося майже на 20%.

Про це свідчать дані Росстату, пише "Інтерфакс". Російський будівельний ринок страждає від скасування програм пільгової іпотеки та підвищення ставки ЦП до максимуму за два десятиліття.

За підсумками грудня 2024 року обсяги житлового будівництва в Росії впали на 19% у річному вираженні — до 13,9 млн. квадратних метрів. У порівнянні з листопадом (-10%) темпи спаду прискорилися майже вдвічі, а якщо порівнювати з жовтнем (-0,6%) більш ніж у 30 разів.

Усього за рік обсяги будівництва житла у РФ скоротилися на 2,4%. Проте, такий низький результат за рахунок першої половини року. Так, у січні–червні обсяги введення житла в експлуатацію у Росії зросли на 2,4%, а в червні та липні зростання сягало 8% і більше.

Однак після того, як у липні в Росії перестала діяти програма пільгової іпотеки на новобудови зі ставкою 8%, яку було запущено у 2020 році, картина різко змінилася. Будівельний ринок рухнув.

Наприкінці року ставки за іпотечними кредитами у Росії зросли до рівнів, яких економіка не бачила з початку 2000-х. В результаті видача іпотеки впала на 40%, а в грудні спад досяг 73%. У перші тижні січня спад посилився та досяг 78-80%. Через це продаж забудовників різко знизився.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну проблему російської економіки. Промисловості РФ загрожують масові банкрутства заводів. Більш ніж у 20% підприємств обробної промисловості відношення прибутку до процентних платежів перебуває на ризикованому рівні, вони не можуть віддавати свої борги за кредитами.