Плывут по кругу. В Азовском море заметили странный хоровод из кораблей (карта)

Феномен имеет объяснение

В Азовском море, в его русской части, зафиксировали плавающие по кругу корабли. Такой эффект вызван работой средств радиоэлектронной борьбы, которые могут влиять на функционирование GPS.

Удивительное поведение кораблей 31 января зафиксировал сайт отслеживания судов VesselFinder. Как объяснял в аналогичной ситуации Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, в реальности корабли не "водят хороводы", это следствие расширения применения GPS-спуфинга (отправка сигналов помех, имитирующих сигнал NAVSTAR GPS).

В частности, в "хороводе" участвовали два корабля, пунктом назначения которых были порты России. Один плыл в порт "Кавказ" из Турции, а второй двигался в порт "Темрюк". Оба находятся в Краснодарском крае России.

Подобные круги из кораблей, которые ранее были замечены у побережья Китая, были связаны с помехами GPS. Так объяснил этот феномен исполнительный директор компании морской разведки Dryad Global Фил Диакон западным СМИ.

Следует отметить, что россияне активно используют средства РЭБ в ходе своей войны против Украины. Поэтому такая аномалия как круги из кораблей на мониторинговых сайтах, вероятно, связана именно с их использованием.

Как рассказывал "Телеграф", из-за РЭБа в небе над Украиной чуть ли не каждый день фиксируют пассажирские самолеты, пересекающие закрытое воздушное пространство. Не исключением стали и два пассажирских борта из Риги и Бангкока, якобы пролетевших над Львовщиной.