Пливуть по колу. В Азовському морі помітили дивний хоровод із кораблів (карта)

Цей феномен має пояснення

В Азовському морі, у його російській частині, зафіксували кораблі, які плавали по колу. Такий ефект викликаний роботою засобів радіоелектронної боротьби, які можуть впливати на роботу GPS.

Дивну поведінку кораблів 31 січня зафіксував сайт відстежування суден VesselFinder. Як пояснював у аналогічній ситуації Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, в реальності кораблі не "водять" хороводи, це наслідок розширення застосування GPS-спуфінгу (надсилання сигналів перешкод, які імітують сигнал NAVSTAR GPS).

Зокрема у "хороводі" брали участь два кораблі, пунктом призначення яких були порти Росії. Один плив у порт "Кавказ" з Туреччини, а другий рухався у порт "Темрюк". Обидва розташовані у Краснодарському краї Росії.

Подібні кола з кораблів, що раніше були помічені біля узбережжя Китаю, були пов'язані з перешкодами GPS.Так пояснив цей феномен виконавчий директор компанії морської розвідки Dryad Global Філ Діакон західним ЗМІ,

Варто зазначити, що росіяни активно використовують засоби РЕБ в ході своєї війни проти України. Тому така аномалія, як кола з кораблів на моніторінгових сайтах, ймовірно пов'язана саме з його використанням.

Як розповідав "Телеграф", через РЕБ в небі над Україною мало не щодня фіксують пасажирські літаки, які перетинають закритий повітряний простір. Не виключенням стали й два пасажирські борти з Риги та Бангкоку, які нібито пролетіли над Львівщиною.