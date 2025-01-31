Пассажирские самолеты пролетели над Львовщиной? Все подробности загадочных рейсов

Эти борта вмешивают от 100 пассажиров

В небе над Украиной чуть ли не каждый день фиксируют пассажирские самолеты, пересекающие закрытое воздушное пространство. Не исключением стали и два пассажирских борта из Риги и Бангкока.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Самолеты пролетели над Львовской областью, направляясь в свои точки назначения.

Борт рейса AY142/FIN142 вылетел из Бангкока в 7:50 27 января и приземлился в Хельсинки в 14:52. Направляясь в Европу, по данным карты, самолет пересек закрытое воздушное пространство над Львовской областью Украины.

Второй рейс, также пролетевший над Украиной, — BT757/BTI9BN. Пассажирский самолет вылетел из Риги в 12:00, а приземлился в Бухаресте в 14:25. Этот рейс также нарушил, если верить порталу, закрытое воздушное пространство 27 января.

Первый рейс совершал самолет Airbus A359, вмещающий от 250 до 350 пассажиров, а второй — Airbus A220, вмещающий от 100 до 160 пассажиров.

Отметим, что воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Львовом заметили элитный частный самолет.